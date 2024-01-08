Фильм «Оппенгеймер» собрал «Золотые глобусы»

Биографическая драма Кристофера Нолана завоевала «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический фильм»; всего же «Оппенгеймер» получил пять «Золотых глобусов», в том числе за лучшую режиссуру и исполнение главной мужской роли в драматическом фильме, сообщает РБК.