От Цусимы до третьего флота мира. ВМС Японии в Первой мировой

Ещё в 1895 году ВМС Японии были структурой глубоко вторичной, мировые гиганты, вроде Великобритании, США и России, смотрели на японцев едва ли не с жалостью и лёгким презрением – очередные азиаты купили в Европе кораблей и что-то там изображают.