Аргументы недели

98 586 подписчиков

Глава военной администрации Днепропетровской области Лысак заявил о разрушении объекта энергетики в регионе

Глава военной администрации Днепропетровской области Лысак заявил о разрушении объекта энергетики в регионе

В Днепропетровской области был разрушен объект энергетической инфраструктуры. Соответствующую информацию предоставил утром в пятницу, 10 марта, глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх