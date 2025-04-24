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Царьград

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ТАСС сообщает о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами

ТАСС сообщает о случаях сдачи в плен ВСУ целыми группами

В приграничных районах ВСУ сдаются в плен целыми группами.Русские силовые структуры сообщают о том, что в приграничных районах в зоне ответственности группировки «Север» военнослужащие ВСУ сдаются в плен целыми группами.

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