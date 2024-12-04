Основатель американской группы лоббирования криптовалют рассматривается как кандидат на пост председателя CFTC

Президент Дональд Трамп, готовясь к вступлению в должность, продолжает рассматривать и назначать кандидатов на ключевые посты, в том числе в агентство, которое может сыграть важную роль в регулировании криптовалют и цифровых активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии