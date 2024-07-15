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Царьград

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Ревве предъявили обвинения после хайпа на русских детях: Рассказали о тайных покровителях певца - "эти люди вне закона"

Ревве предъявили обвинения после хайпа на русских детях: Рассказали о тайных покровителях певца - "эти люди вне закона"

Видя, как беглецы и предатели, буквально оскорблявшие страну и народ, пытаются вернуться на Родину ради очередного гонорара, люди приходят в недоумение – как вообще такое возможно? Такое мнение разделяют и эксперты, и общественные деятели, и звёзды эстрады – патриоты России.

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Комментарии
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НС
НАТАЛЬЯ Силкина
Принципиально не смотрю передачи с этим артистом, не люблю таких людей, ни совести ,ни твердых принципов, одно стяжательство.
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16 час.
СЗ
Сергей Захаров
Гнать этого Ревву вон из России ах да мыж не такие как сказал один великий человек.
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7 час.

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