Ревве предъявили обвинения после хайпа на русских детях: Рассказали о тайных покровителях певца - "эти люди вне закона"

Видя, как беглецы и предатели, буквально оскорблявшие страну и народ, пытаются вернуться на Родину ради очередного гонорара, люди приходят в недоумение – как вообще такое возможно? Такое мнение разделяют и эксперты, и общественные деятели, и звёзды эстрады – патриоты России.