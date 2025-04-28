Своей иранской тропой

Балансируя между войной и миром, ядерным арсеналом и экономическим прогрессом, традиционализмом и современностью, духовенством, силовиками и реформаторами, современный Иран надеется сохранить государство и суверенитетAP PHOTO/VAHID SALEMI Пятничная молитва мусульман в Тегеранечитайте на monocle.
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