Своей иранской тропой

Балансируя между войной и миром, ядерным арсеналом и экономическим прогрессом, традиционализмом и современностью, духовенством, силовиками и реформаторами, современный Иран надеется сохранить государство и суверенитетAP PHOTO/VAHID SALEMI Пятничная молитва мусульман в Тегеранечитайте на monocle.