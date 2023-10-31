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Крымское информационное агентство

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Керчь вошла в десятку мистических направлений для отдыха

Керчь вошла в десятку мистических направлений для отдыха

Керчь заняла пятое место в рейтинге мистических направления для путешествий этой осенью.  Фото из архива «Крымской газеты»«На первом месте — Санкт-Петербург, на втором — Калининград, с его фортами и подземельями, а на третьем — Нижний Новгород, в окрестностях которого есть озеро Светлояр, возникшее, если верить легендам, на месте древнего Китежа», — отметили аналитики.

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