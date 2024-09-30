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Царьград

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В Новосибирске виновника смерти журналиста Лучанского вновь не выпустили из колонии

В Новосибирске виновника смерти журналиста Лучанского вновь не выпустили из колонии

Антон Лазьков трижды пытался добиться смягчения наказания.В Новосибирске уже третья попытка выйти на свободу осуждённого Никиты Лазькова, признанного виновным в смертельном ДТП, где погиб журналист Антон Лучанский, не увенчалась успехом.

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