Союзмолоко прогнозирует рост экспорта молочной продукции на 20%

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске ожидает, что экспорт молочной продукции из России возрастёт на 8-10% в натуральном и на 20% в денежном выражении к 2026 году.
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