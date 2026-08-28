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Царьград

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Союзмолоко прогнозирует рост экспорта молочной продукции на 20%

Союзмолоко прогнозирует рост экспорта молочной продукции на 20%

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске ожидает, что экспорт молочной продукции из России возрастёт на 8-10% в натуральном и на 20% в денежном выражении к 2026 году.

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