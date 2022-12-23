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УЕФА не хочет, чтобы Россия переходила из европейского в азиатский чемпионат

УЕФА не хочет, чтобы Россия переходила из европейского в азиатский чемпионат

В Союзе европейских футбольных ассоциаций считают, что потеря России станет большим репутационным ударом для организацииУЕФА выступает за вариант, при котором после снижения напряжения геополитической обстановки российский футбол начнёт снова интегрироваться в европейский.

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