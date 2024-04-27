Медвежий угол
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Медвежий угол

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Максим Галкин вновь обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Максим Галкин вновь обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Минюст включил телеведущего в этот список в сентябре 2022 года Телеведущий Максим Галкин обратился с кассационной жалобой на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Хватит уже писать про этого проститутку! Всё! Забыли этого выкидыша.
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6 час.
ВД
Вовладар Даров
Очередное отребье не заслуживает внимания
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2 час.
Elena Dmitrieva
Отвратительная рожа. Хорошо, что больше не не увидим.
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1 час.

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