Максим Галкин вновь обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Минюст включил телеведущего в этот список в сентябре 2022 года Телеведущий Максим Галкин обратился с кассационной жалобой на отказ исключить его из реестра иностранных агентов.
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