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Царьград

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Константин Малофеев напутствовал учеников Православной гимназии Святителя Василия Великого

Константин Малофеев напутствовал учеников Православной гимназии Святителя Василия Великого

Учредитель телеканала Царьград Константин Малофеев напутствовал учеников Православной гимназии Святителя Василия Великого.

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