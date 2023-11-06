Должен был жениться на Карпович, но под руку попала Брутян: стало известно, почему Прилучный так быстро сыграл свадьбу

Павел Прилучный счастлив в браке с Зепюр Брутян, но в жизни его она появилась очень неожиданно. По крайней мере, все выглядело именно так для фанатов артиста, ведь они уже свыклись с мыслью о том, что он после развода с Муцениеце встречается с Мирославой Карпович — звездой «Папиных дочек», которая уже научилась ладить с его детьми и поддерживала мужчину после разрыва с супругой.