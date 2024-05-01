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Гольфистка Гусева: «Очень рада быть в таких турах, как LPGA, Европейский тур, и играть наравне с лучшими, и себя я тоже считаю одной из лучших»

Гусева первой из россиянок вошла в топ-200 мирового профессионального женского рейтинга. Она занимает 195-ю строчку.

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