Сергей Лавров на ВЭФ-2026 выразил недоумение, почему Россия позволяет политикам ЕС посещать Украину. Он подчеркнул, что обвинения Киева по Буче остаются бездоказательными провокациями, и что визиты европейцев в Бучу служат их пропаганде.