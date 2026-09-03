Лавров выразил непонимание по поводу политического туризма ЕС на Украину

Сергей Лавров на ВЭФ-2026 выразил недоумение, почему Россия позволяет политикам ЕС посещать Украину. Он подчеркнул, что обвинения Киева по Буче остаются бездоказательными провокациями, и что визиты европейцев в Бучу служат их пропаганде.
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