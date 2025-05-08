Как будут работать автобусы в Архангельске 8 и 9 мая?

Автобусы будут ходить по расписанию выходных дней, сообщает городская администрация.В ведомстве обращают внимание, что перевозчик добавил вечерний рейс по маршруту № 31 в 22:30 от Архангельского театра драмы.
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