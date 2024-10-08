Камчатское авиапредприятие будет обслуживать вертолеты компании "Витязь-Аэро"

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Камчатское авиационное предприятие будет проводить предрейсовое техниническое обслуживание вертолетов компании "Витязь-Аэро", выполняющей перевозки в удаленные и труднодоступные населенные пункты.
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