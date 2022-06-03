Президент Джо Байден (архівне фото) Байден у четвер виступає зі зверненням щодо контролю над зброєю Одна з цілей виступу – чинити тиск на законодавців Президент Джо Байден у четвер увечері виступає зі зверненням щодо боротьби з насильством із застосуванням вогнепальної зброї після того, як низка інцидентів із масовою стріляниною породила нові заклики вжити заходів […] Сообщение Байден у четвер виступає із зверненням щодо контролю над зброєю появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.