Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в оманский порт Салала

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море.
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