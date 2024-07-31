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Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в оманский порт Салала

Крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» прибыли в оманский порт Салала

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» прибыли с деловым заходом в порт Салала Султаната Оман в Аравийском море.

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