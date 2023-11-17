Релиз Flashback 2, Arma Reforger 1.0, Baldurs Gate 3 на Xbox, требования Suicide Squad, KarmaZoo…

Состоялся выход KarmaZoo, сходу покорившей игроков и критиков; Outcast — A New Begining обзавелась свежим трейлером, раскрывающим подробности боевой системы; Arma Reforger выбралась из раннего доступа; стала известна дата The Inquisitor; The Invincible провалилась в продаже; Hitman: Blood Money заглянет на смартфоны; стартовала Fl .
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