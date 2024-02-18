Снова, как и в ВОВ, появились партизаны...

Александр Петров Все они орали москаляку на гиляку, кто не скачет тот москаль у меня нет им веры!! Все они продажные суки с кружевными трусиками!!

Яковлева Ирина Не все! 14 и (или 16-и, точно не помню) -летний парень украинец Владимир больше года сидит в тюрьме у ВСУ за поддержку России