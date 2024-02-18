Снова, как и в ВОВ, появились партизаны...

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Александр Петров
Все они орали москаляку на гиляку, кто не скачет тот москаль у меня нет им веры!! Все они продажные  суки с кружевными трусиками!!
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2 час.
Яковлева Ирина
Не все! 14 и (или 16-и, точно не помню) -летний парень украинец Владимир больше года сидит в тюрьме у ВСУ за поддержку России
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1 час.
Георгий Корнев
Снимок не в тему. 2 только цистерны на боку лежат, но одно утешение, вагоны евросоюза. Сцепка не наша.
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1 час.

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