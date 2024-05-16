Пресняков впервые о жизни старшего сына в США — поддерживают вместе с Орбакайте

Певец поделился своими переживаниями о наследнике. Никита Пресняков с отцом Владимиром Пресняковым СоцсетиНикита Пресняков уехал за границу в конце 2022 года и пока не возвращался в Россию, где у него осталось немало родных и друзей.
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