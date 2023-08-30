ВЕСТИ КРЫМ

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  • Andrey
    Вернее не организовали, а помогли проститутками организовать! Бороться с этим бессмысленно, я не считаю, что так уж о...Сеть борделей выя...
  • Галина
    Если "это даёт возможность..."А чего же не действует,а только мыльные пузыри пускаете?!Одни только пустые заявления н...Медведев: согласи...
  • Сергей
    Ну так в чем же дело? Может пора уже перейти от слов к делу? Пентагон хорошая цель. Пока янки в нато.Медведев: согласи...

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