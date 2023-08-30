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Галина
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Медведев: согласи...
С
Сергей
Ну так в чем же дело? Может пора уже перейти от слов к делу? Пентагон хорошая цель. Пока янки в нато.
Медведев: согласи...
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