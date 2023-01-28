Шольц заявил, Германия быстро приспособилась к окружающей реальности, в которой нет России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц собрался нанести визит в Латинскую Америку и дал интервью латиноамериканским изданиям La Nación, El Mercurio и O Globo, где выступил, словно по методичке Вашингтона, заявив, что Берлин ушел от сотрудничества с Москвой.