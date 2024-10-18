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Ученые предупредили, что магнитные бури будут продолжаться еще год

Ученые предупредили, что магнитные бури будут продолжаться еще год

Солнце достигло максимума активности, но даже в этом случае не исключены пики NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Группа по прогнозированию солнечного цикла заявили, что Солнце достигло максимума в текущем цикле активности.

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