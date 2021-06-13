Как будет выживать Украина, если Евросоюз сокращает дотации и помощь.

Политика как она естьПолитикаКак будет выживать Украина, если Евросоюз сокращает дотации и помощь.Ей надо бы вспомнить судьбу латвийской нефтяной трубы. Взято на m.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь Василевскийукропия держится за счет заробитчан. 8-12 млрд д ежегодных переводов =3 млрд Газпрома удерживают это недоразумение на плаву. Есть и всякие металлургические предприятия. С химией. Но это так...что бы совсем не загнуться... На примерно 18 - 20млн чел населения пока хватает. Мало кто учитывает, что окраина - это страна селюков и дачников. Практически все, кто может двигаться, имеют дачи или огороды, которые и формируют продовольственную корзину. На селе практически все жители содержат скотину. Тем пока и спасаются... А деньги... деньги нужны для хлеба да мылаЛЛяля...Пойдет попрашайничать..Ведь им все должны...Им не привыкать!Комментировать
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