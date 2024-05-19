В Краснодарском крае приостановил работу НПЗ

Шесть беспилотников упали на территории Нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае, предварительно, пострадавших и разрушений нет, заявил глава Славянского района Роман Синяговский в Telegram-канале.
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