Мокрый пол, или что еще показало «вскрытие» трехлетнего Haval Jolion

Скептическое отношение к китайским машинам у российских водителей не могло появиться из ниоткуда. «Защитники» автомобилей из Поднебесной утверждают, что прошло еще очень мало времени для объективной оценки конкретных моделей.
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