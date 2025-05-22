В орловских вузах скорректируют число платных мест по ряду специальностей

В Госдуме приняли закон о государственном регулировании платного приёма в вузы. Теперь определять количество платных мест в университетах с учётом реалий современной экономики будут три ведомства – Минтруд, Минэкономики и Минобрнауки.
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