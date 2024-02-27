Казахстанский банк «Фридом Финанс» приостановил работу с картами «Мир»

Стало известно, что казахстанский банк «Фридом Финанс» объявил о запрете на переводы средств с и на карты российской платежной системы «Мир», ссылаясь на информацию, опубликованную в приложении кредитной организации.
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