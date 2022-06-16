«Фармасинтез» активно инвестирует в исследование новых молекул

В рамках сессии «Предпринимательство в здравоохранении в эпоху перемен», которая состоялась на XXV Петербургском международном экономическом форуме эксперты обсудили как и куда трансформировался венчурный капитал, какие технологии сейчас востребованы у инвесторов и индустрии, как поддержать талантливых разработчиков медицинских технологий, какие сейчас целевые рынки для международной коммерциализации и могут ли отечественные предприниматели заменить технологии, которые ушли из страны.