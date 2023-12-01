Юрий Кот Об интересном персонаже рассказал тг-канал Сыны Монархии, хотелось бы дополнить.
Либералы с родственниками бандеровцами занимаются в России русским фольклором и считают, что русский — это не национальность
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Русские - это не национальность. Это название нации. Есть русские чеченцы, русские немцы. А сами русские, как мы называем себя, это генетическая смесь славян со многими народами, населяющими Россию веками. Чистокровных славян, истинно русских - в природе нет и не было никогда. Всегда были примеси... В большей или меньшей степени... Но это никак не умаляет величие нашей нации, которая смогла сплотить и сохранить такие территории и народы, что не удавалось прежде НИКОМУ.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Чистые нации быстро вырождаются от близкородственн7ых браков. Кстати, к началу 20-го века из-за этого фактора выродились все поголовно правящие династии Европы. Те же Николай Романов, Георг 5-й,Вильгельм Второй были внуками Виктории Английской и двоюродными братьями. А у Николя Второго жена была то ли двоюродной, то ли троюродной сестрой
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3 час.
Владимир Алтайцев
Лицемер был Суворов. А в предки себе вписал почему-то прусского дезертира, а не русского мужика.А в чём его заслуга, что он русский?
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3 час.
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