Либералы с родственниками бандеровцами занимаются в России русским фольклором и считают, что русский — это не национальность

ЮВ

Юрий Во

Русские - это не национальность. Это название нации. Есть русские чеченцы, русские немцы. А сами русские, как мы называем себя, это генетическая смесь славян со многими народами, населяющими Россию веками. Чистокровных славян, истинно русских - в природе нет и не было никогда. Всегда были примеси... В большей или меньшей степени... Но это никак не умаляет величие нашей нации, которая смогла сплотить и сохранить такие территории и народы, что не удавалось прежде НИКОМУ.