Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 141 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Таня Конанова
    А когда у нас введут?Палата представит...
  • Олег Орлов
    Это и не рогули и вообще никто... Это просто прощелыги( Прощелыга, пройда, пролаз, прощеул - синонимы по словарю Даля...Реалии самостийно...
  • Нина Попова
    Это русская земля. А то, что там завились крысы, так крыс травят. Единственное, что можно, так Львов обменять на кусо...Реалии самостийно...

Либералы с родственниками бандеровцами занимаются в России русским фольклором и считают, что русский — это не национальность

Либералы с родственниками бандеровцами занимаются в России русским фольклором и считают, что русский — это не национальность

Юрий Кот   Об интересном персонаже рассказал тг-канал Сыны Монархии, хотелось бы дополнить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮВ
Юрий Во
Русские - это не национальность. Это название нации. Есть русские чеченцы, русские немцы. А сами русские, как мы называем себя, это генетическая смесь славян со многими народами, населяющими Россию веками. Чистокровных славян, истинно русских - в природе нет и не было никогда. Всегда были примеси... В большей или меньшей степени... Но это никак не умаляет величие нашей нации, которая смогла сплотить и сохранить такие территории и народы, что не удавалось прежде НИКОМУ.
Ответить
6 час.
Владимир Алтайцев
Чистые  нации быстро вырождаются  от близкородственн7ых  браков. Кстати, к началу  20-го века из-за  этого фактора  выродились  все поголовно  правящие  династии Европы. Те  же  Николай  Романов, Георг 5-й,Вильгельм  Второй  были  внуками  Виктории Английской  и двоюродными братьями. А  у Николя Второго жена  была  то  ли  двоюродной, то  ли  троюродной  сестрой
Ответить
3 час.
Владимир Алтайцев
Лицемер  был  Суворов. А  в  предки себе  вписал почему-то  прусского дезертира, а  не русского мужика.А в чём  его заслуга, что он русский?
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх