Бальзамин Уоллера, вечноцветущая бегония, канна индийская: цветник у омской госдачи на Березовой обойдется бюджету в 1,5 млн рублей.
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Бальзамин Уоллера, вечноцветущая бегония, канна индийская: цветник у омской госдачи на Березовой обойдется бюджету в 1,5 млн рублей.