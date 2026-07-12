Смерть девочек в Кызыле: Семьи не верят версии следствия. Что на самом деле случилось

Семьи погибших и жители Кызыла отвергают версию случайного утопления и требуют тщательного расследования после того, как на берегу Енисея нашли аккуратно сложенные и выключенные телефоны двух 12‑летних подруг, а их обувь оказалась за десятки километров друг от друга - находки, которые не укладываются в официальную картину событий.