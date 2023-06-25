Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 785 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nata
    А что так мало? Могли бы еще  нулей или циферок нарисовать. чтобы у  одноклеточного читателя совсем бы от прочитанног...Пригожин "кинул" ...
  • карюкалов вячеслав
    Зачем удаляешь свои глупые картинки?Народ не успевает их оценивать.Не понять,что объяснимо впрочем.Предчувствия мен...
  • карюкалов вячеслав
    Похоже не маскируешся.Молодец.Предчувствия мен...

Картина дня

наверх