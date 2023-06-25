Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек
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Свежие комментарии
N
Nata
А что так мало? Могли бы еще нулей или циферок нарисовать. чтобы у одноклеточного читателя совсем бы от прочитанног...
Пригожин "кинул" ...
карюкалов вячеслав
Зачем удаляешь свои глупые картинки?Народ не успевает их оценивать.Не понять,что объяснимо впрочем.
Предчувствия мен...
карюкалов вячеслав
Похоже не маскируешся.Молодец.
Предчувствия мен...
Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек
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