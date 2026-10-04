Дебет с кредитом не сошлись: Киеву не хватает $25 млрд на войну в 2027 году

Главное в тезисах: Тезис 1: На безопасность и оборону Украины в 2027 году заложено около $108,3 млрд, тогда как все собственные и дополнительные поступления Киев оценивает лишь в $82,9 млрд.
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