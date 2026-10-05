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Регионы России

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Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт стала комментатором Fox News

Бывший пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левитт стала комментатором Fox News

Кэролин Левитт, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Белого дома при администрации Дональда Трампа, приступит к работе на телеканале Fox News в качестве политического комментатора с 1 ноября.

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