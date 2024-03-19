"Синергия": 36% молодых россиян работают удаленно

Треть (36%) молодых людей в России работают удаленно, рассказали "Москве 24" в аналитическом центре университета "Синергия", который провел исследование и выяснил мнение молодежи о фрилансе и удаленной работе.
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