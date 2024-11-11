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Следком ищет девушек, выдавших дурной видеоролик про «Крокус»

Следком ищет девушек, выдавших дурной видеоролик про «Крокус»

Две малолетки заявили на публику, что идут устраивать теракт.Сотрудники следственного отдела по Красногорску ГСУ СК России по Московской области начали процессуальную проверку из-за видеоролика, содержащего, по мнению СК,   оправдание террористического акта в «Крокус-Сити».

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