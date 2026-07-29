Выручка Bloom Energy за II квартал 2026 года впервые превысила $1 млрд

Компания Bloom Energy Corporation (NYSE: BE), производитель топливных элементов и автономных энергетических установок, 28 июля 2026 года обнародовала рекордные финансовые результаты за второй квартал 2026 года и существенно повысила прогноз по годовой выручке.
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