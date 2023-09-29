Уполномоченный в ХМАО помогла ускорить срок начала капитального ремонта дома

В ходе личного приема к Уполномоченному по защите прав в Ханты-Мансийском автономном округе Ирине Каск обратилась генеральный директор управляющей компании с просьбой оказать содействие в переносе срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома.
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