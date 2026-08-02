Возмездие и ярость. По оценкам военных экспертов, более мощных ударов возмездия, как по продолжительности, так и по географии, за всё время СВО российская армия по военным объектам ВСУ ещё не наносила.
Возмездие и ярость. Польша и США в ужасе наблюдают, как жутко горит Украина. Удары возмездия уничтожают объекты ВСУ, превращая их в руины
Комментарии
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vagas Karlito
Какая прелесть! Наконец мы дождались того что давно уже требовалось! Осталось продолжить в том же духе и еще добавить во избежание иллюзий у дуркаинцев! За всех русских людей пострадавших от бандеровской слякоти! За погибших детей! Бить мощно, бить точно, бить постоянно!
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1 м.
Олег Орлов
Единственное жаль, что то что делаем сегодня надо было делать Вчерась... Но как тут не вспомнить пословицу про то, что мы долго запрягаем... А почему так делаем... А потому что верим, а вдруг никуда ехать не надо, зачем запрягать лошадь. . Ну если запрягли, то так же долго не распрягаем... Вдруг ещё для чего нибудь запряжённая лошадь понадобится .. Русские не любят сизифова напрасного труда, напрасных переговоров, которые лжиаы и ничего не решают, пустой болтовни и вероломства...
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1 м.
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