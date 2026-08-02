Возмездие и ярость. Польша и США в ужасе наблюдают, как жутко горит Украина. Удары возмездия уничтожают объекты ВСУ, превращая их в руины

Какая прелесть! Наконец мы дождались того что давно уже требовалось! Осталось продолжить в том же духе и еще добавить во избежание иллюзий у дуркаинцев! За всех русских людей пострадавших от бандеровской слякоти! За погибших детей! Бить мощно, бить точно, бить постоянно!

Олег Орлов

Единственное жаль, что то что делаем сегодня надо было делать Вчерась... Но как тут не вспомнить пословицу про то, что мы долго запрягаем... А почему так делаем... А потому что верим, а вдруг никуда ехать не надо, зачем запрягать лошадь. . Ну если запрягли, то так же долго не распрягаем... Вдруг ещё для чего нибудь запряжённая лошадь понадобится .. Русские не любят сизифова напрасного труда, напрасных переговоров, которые лжиаы и ничего не решают, пустой болтовни и вероломства...