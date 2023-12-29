Посол РФ в Аргентине выступил против передачи российских вертолетов Киеву

Аргентина традиционно придерживалась принципиальной позиции о непоставках вооружений и военной техники в зоны конфликтов, в том числе на Украину, поэтому Россия рассчитывает, что новое правительство страны во главе с президентом Хавьером Милеем не изменит ей, заявил в четверг, 28 декабря, посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.