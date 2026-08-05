Склады, локомотивы, командные пункты: новые удары от Харькова до Одессы Российские Вооружённые силы не останавливают процесс нанесения ударов по объектам на территориях,.
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Склады, локомотивы, командные пункты: новые удары от Харькова до Одессы Российские Вооружённые силы не останавливают процесс нанесения ударов по объектам на территориях,.
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