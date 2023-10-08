На CNN отметили опасность российской ракеты «Буревестник»

Российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной силовой установкой «Буревестник» не может быть перехвачена системами противоракетной обороны, заявили журналисты в эфире американского новостного телеканала CNN.
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