КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов

Сегодня КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов у своего западного побережья в сторону южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Желтом море, передают СМИ со ссылкой на агентство «Ренхап», которое публикует заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.