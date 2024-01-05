КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов

Сегодня КНДР выпустила 200 артиллерийских снарядов у своего западного побережья в сторону южнокорейских островов Ёнпхёндо и Пэннёндо в Желтом море, передают СМИ со ссылкой на агентство «Ренхап», которое публикует заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.
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