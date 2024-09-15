Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 611 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Silver Kont
    Возвращать всех, а потом тотальная проверка на вшивость...Алаудинов в ярост...
  • Ed Red
    "В США задумались ...." - ничего не удивляет?"Американские гор...
  • Николай Николаевич
    Лучшей охраной было бы введение виз с дружественными республиками.Вандал атаковал А...

"Это критично для нас": Неожиданная помощь русским на фронте. Буданов* пожаловался на беспомощность ВСУ

"Это критично для нас": Неожиданная помощь русским на фронте. Буданов* пожаловался на беспомощность ВСУ

Глава ГУР Кирилл Буданов* пожаловался на беспомощность украинской армии – дело оказалось не только в том, что русские нарастили производство определённых типов ракет, которые до ужаса пугают противника, но и в том, что нашим бойцам на фронте, как он утверждает, пришла неожиданная помощь: "Это критично для нас".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ленар Мухаметшин
утырок.......
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх