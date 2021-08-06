На уборку свалок, которые образуют жители Ростова-на-Дону, потратят 100 млн рублей

Как рассказал Пикалов в интервью радио «Комсомольская правда», в 2020 году на уборку свалок в Ростове потратили свыше 26 миллионов рублей, в этом году уже выделили 60 миллионов рублей и планируют дополнительно направить еще 40 миллионов рублей.