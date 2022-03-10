Происшествия

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Полицейские в Республике Карелия пресекли канал поставки наркотических средств синтетического происхождения

Сотрудниками ОМВД России по Питкярантскому району установлены двое жителей Санкт-Петербурга, которые распространяли наркотики на территории Карелии.

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